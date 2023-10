Athletico-PR vence América-MG em casa e encosta no G4 do Brasileirão

A 29ª rodada do Brasileirão começou com jogos emocionantes. Na primeira faixa de confrontos, o Athletico-PR não teve muito trabalho para vencer o América-MG, na Ligga Arena, pelo placar de 3 a 2, chegando aos 48 pontos na tabela, dois a menos que o Flamengo, o quarto colocado, que enfrenta o Grêmio também nesta quarta (25).

Outro confronto da rodada foi entre Fluminense e Goiás, direto do estádio Raulino de Oliveira. O Fluzão saiu atrás, com dois gols de Allano e Matheus Babi, mas a virada veio com estilo. Felipe Melo descontou, Arias marcou duas vezes e Keno também deixou duas bolas, garantindo a vitória por 5 a 3 e a sétima posição, com 45 pontos. O Goiás ainda fez mais um com Julián Palacios.

Já no Nabi Abi Chedid, o Atlético Mineiro estragou os planos do Bragantino em encostar no líder Botafogo, ao vencer a partida por 2 a 1, gols de Hulk, de pênalti, e Igor Gomes, após lançamento preciso de Pavón. Talisson descontou para o RB.

O placar levou o Galo Mineiro para a sexta posição, com 46 pontos, enquanto o Bragantino estaciona nos 52, sete a menos que o líder Botafogo, com 59.

Jogam ainda nesta quarta-feira:

- Palmeiras x São Paulo (Allianz Parque)

- Cruzeiro x Bahia (Mineirão)

- Grêmio x Flamengo (Arena Grêmio)

- Cuiabá x Corinthians (Arena Pantanal)