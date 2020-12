Palmeiras faz três mudanças na lista de inscritos na Libertadores

O Palmeiras fez três trocas na lista de jogadores inscritos para as quartas de finais da Copa Libertadores, contra o Libertad, do Paraguai. Podendo inscrever até 50 atletas, a equipe já havia realizado outras cinco mudanças nas oitavas de finais.

O Palmeiras fez três trocas na lista de jogadores inscritos para as quartas de finais da Copa Libertadores, contra o Libertad, do Paraguai. Podendo inscrever até 50 atletas, a equipe já havia realizado outras cinco mudanças nas oitavas de finais.

Relacionado pela primeira vez na equipe profissional no clássico diante do Santos, Ramon Rocha já estava inscrito na Libertadores desde a fase de grupos, no entanto, foi cortado nas oitavas e agora retorna ao seu posto. Já Pedro e Robinho debutam na lista e vivem a expectativa de em breve ganhar minutos com Abel Ferreira. Ambos atletas de velocidade, os dois ponteiros vêm se destacando na equipe sub-20 durante a temporada.

O primeiro confronto contra o Libertad será nesta terça feira, às 21h30 (de Brasília), fora de casa, enquanto o segundo está marcado para 15 de dezembro, no mesmo horário, no Allianz Parque.