Palmeiras enfrenta América-MG buscando ano perfeito em mata-matas

O Palmeiras entra em campo nesta quarta-feira (30) para enfrentar o América-MG, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Além da vaga na final, o Verdão busca manter a invencibilidade nos mata-matas disputados em 2020.

Ao longo da atípica temporada atual, o Verdão participou de três competições com fases em mata-mata: Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Libertadores, sendo que as duas últimas ainda estão em andamento. Totalizando 13 jogos entre as três competições, o Palmeiras acumula oito vitórias, cinco empates e nenhuma derrota, tendo avançado em todos os sete confrontos eliminatórios disputados.

Devido à pandemia de Covid-19, o calendário da temporada foi alterado e as fases de semifinal e final da Libertadores ocorrerão em janeiro de 2021, enquanto as partidas da decisão da Copa do Brasil estão marcadas para os dias 03 e 07 de fevereiro.

Relembre todos os mata-matas disputados pelo Palmeiras em 2020:

> Palmeiras 2 x 0 Santo André - Quartas de final Paulistão 2020> Palmeiras 1 x 0 Ponte Preta - Semifinal Paulistão 2020> Corinthians 0 x 0 Palmeiras - Final Paulistão 2020> Palmeiras 1(4) x (3)1 - Final Paulistão 2020> RB Bragantino 1 x 3 Palmeiras - Oitavas de final Copa do Brasil 2020> Palmeiras 1 x 0 RB Bragantino - Oitavas de final Copa do Brasil 2020> Palmeiras 3 x 0 Ceará - Quartas de final Copa do Brasil 2020> Ceará 2 x 2 Palmeiras - Quartas de final Copa do Brasil 2020> Delfin-EQU 1 x 3 Palmeiras - Oitavas de final Libertadores 2020> Palmeiras 5 x 0 Delfín-EQU - Oitavas de final Libertadores 2020> Libertad-PAR 1 x 1 Palmeiras - Quartas de final Libertadores 2020> Palmeiras 3 x 0 Libertad-PAR - Quartas de final Libertadores 2020> Palmeiras 1 x 1 America-MG - Semifinal Copa do Brasil 2020