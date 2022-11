País de Gales x Inglaterra decidem vaga na próxima fase da Copa do Mundo do Catar

Chegou a hora da decisão. País de Gales x Inglaterra fazem nesta terça-feira (29), às 16h, um jogo decisivo e que poderá definir classificados no Grupo B da Copa do Mundo do Catar. Os dois países possuem chances de classificação para as oitavas de finais do Mundial.

Após estrear goleado o Irã por 6 a 2, a Inglaterra despontou como a grande favorita do grupo, mas o empate sem gols diante dos Estados Unidos, ligou o “sinal de alerta”. A equipe inglesa segue na liderança com quatro pontos e uma vitória garante os ingleses nas oitavas. Um empate e até uma derrota, também podem classificar a equipe para a próxima fase.

Na Inglaterra o técnico Gareth Southgate não deve contar com o defensor Bem White, que ficou de fora dos últimos treinamentos da equipe. Uma das mudanças no time pode ser a entrada de Jordan Henderson, no posto de Jude Bellinghan. O comandante da equipe inglesa adiantou que vai botar o melhor em campo e que quer o primeiro lugar do grupo B.

Já o País de Gales, do craque Gareth Bale, de 33 anos, está em uma situação complicada. Lanterninha do grupo com apenas um ponto, o País de Gales precisa de uma vitória de três gols de diferença, para não depender de outros resultados. Caso vença por menos, precisará torcer para que Estados Unidos e Irã empatem.

O treinador de Gales, Roberto Page, terá um desfalque certo para o jogo contra a Inglaterra. O goleiro Wayne Hennessey, de 35 anos, foi expulso na última partida e está fora. Em seu lugar deve entrar Danny Ward.

Ficha técnica

Terceira rodada – Grupo B

Dia: 29.11.2022

Horário: 16h

Estádio: Ahmad bin Al

País de Gales: Danny Ward; Chris Mepham, Joe Rodon e Ben Davies; Connor Roberts, Aaron Ramsey, Ethan Ampadu, Harry Wilson e Jonny Williams; Gareth Bale e Kieffer Moore. Técnico: Robert Page.

Inglaterra: Jordan Pickford; Kieran Trippier, John Stones, Harry Maguire e Luke Shaw; Declan Rice, Jordan Henderson e Jack Grealish; Phil Foden, Harry Kane e Marcus Rashford. Técnico: Gareth Southgate.