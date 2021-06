Otimista, Jader garante ‘briga’ pela titularidade no gol do Castanhal

Jader, ex-goleiro do Tapajós, participou dos treinos do Castanhal, clube que o contratou como reforço ao Campeonato Brasileiro da Série D. O santareno de 27 anos chega para revezar com Axel Lopes no gol do Japiim.

Em sua nova casa, conta sua felicidade em poder participar do campeonato brasileiro pelo Castanhal. “É agradecer ao Castanhal por essa oportunidade de continuar jogando. É com muita honra estar defendendo essa camisa que tem tradição no futebol paraense. Vim pra somar, ajudar os companheiros na jornada brasileira que está começando”.

“Na profissão temos de respeitar os companheiros, porém a gente luta pelo seu espaço no time. Vim para dar o meu melhor pelo clube. Sempre fui otimista”, pontua.

Jader destaca a estrutura do Castanhal como uma das melhores em apoio ao jogador. Ele trabalha com o técnico Cacaio pela primeira vez e sabe das cobranças do comandante. “Sei que ele [Cacaio] é um técnico de qualidade e fico feliz poder fazer parte da sua equipe. A torcida pode confiar no nosso trabalho”, aponta.

Jader já conta com boa rodagem no futebol paraense. No ano de 2014 esteve no Remo e em 2020 foi titular da Tuna.

O Castanhal joga no domingo (13) em Itacoatiara-AM diante do Penarol, pela segunda rodada do grupo A1 da Quarta Divisão. De momento, o Japiim é líder do grupo com 3 pontos. Já o time amazonense é terceiro colocado.