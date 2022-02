Ônibus do Grêmio é apedrejado antes de Gre-Nal e jogadores ficam feridos

O ônibus que transportava a equipe do Grêmio foi apedrejado ao chegar no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, para o clássico Gre-Nal deste sábado (26). De acordo com a assessoria de imprensa do tricolor, alguns jogadores ficaram feridos. Um deles, o paraguaio Villasanti, está recebendo atendimento médico.

Em fotos divulgadas pelo Grêmio, o jogador aparece com ferimentos na região do olho esquerdo. Ainda de acordo com o clube, ele aguarda a chegada de uma ambulância para ser conduzido a um hospital.

Em entrevista à Rádio Gaúcho, o CEO do Grêmio, Carlos Amodeu, disse que o clube vai pedir o adiamento do clássico. O presidente do clube, Romildo Bolzan Júnior, já estaria tratando do assunto com a presidente da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), Luciano Hocsman.