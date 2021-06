Oi, sumida! Neymar manda recado para 'contatinho' após vitória do Brasil na Copa América

Apenas 10 gols atrás de Pelé na disputa pelo topo da artilharia da Seleção Brasileira, Neymar também tem seu brilho fora de campo. Na vitória deste domingo contra a Venezuela, o camisa 10 mandou um recado pro "contatinho" que ele quer chamar a atenção. Agora resta aguardar os próximos capítulos para o desenrolar desse hipotético amor.+ Confira a classificação dos grupos da Copa América!

No Twitter, Neymar publicou uma foto fazendo o icônico "coraçãozinho", só não marcou o "contatinho". Nos comentários, os fãs do jogador brincaram com as suposições.

