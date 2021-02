No mês das homenagens às mulheres, a Tuna promove torneio de futebol feminino

O mês de março é dedicado às mulheres que no dia 8 festejam o ‘Dia internacional da Mulher’.

Em alusão a grande data, a Tuna Luso, por meio do departamento social, está programando no dia 14 de março, um big torneio de futebol feminino, no campo social da sede campestre, com premiação em dinheiro.

O torneio deve acontecer, desde que estejam liberados os protocolos sanitários de prevenção à covid-19.

“O nosso primeiro torneio de futebol feminino campo sócio da Tuna Luso Brasileiro que será realizado no dia 14 de Março de 2021 domingo. Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher”, diz Sulamita Lima, diretora social da Tuna Luso.

As inscrições estão abertas e os detalhes da competição podem ser obtidos pelos telefones: 98221-1052 ou 99637-7375.

A inscrição, até o dia 1 de março, custa R$ 250 com direito a um pacote de latinha. A taxa poderá ser paga na sede da Tuna pelo responsável do time ou pela emissão de boleto.

Sorteio dos jogos será no dia 1.Todas as jogadoras deverão estar de máscaras no torneio.

Premiação

Ao time primeiro lugar um troféu e mais R$600. Ao segundo lugar, R$400.

Pra goleira menos vazada um par de luvas. Pra artilheira um par de chuteira society.

Uma bola para o time mais organizado.

Convidados

Sulamita conta que os clubes tradicionais do futebol min no paraense serão convidados participarem do torneio. O Cabanos, de Ananindeua, de acordo com Marco Antônio, vai participar do evento.