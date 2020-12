Neymar tranquiliza torcedores e afirma não ter lesão mais grave

Neymar utilizou as redes sociais para tranquilizar os fãs e os torcedores do Paris Saint-Germain após sair de campo chorando no último domingo no duelo contra o Lyon. O camisa 10 saiu dos gramados com uma lesão no tornozelo após dura dividida com o compatriota Thiago Mendes.

> Veja a tabela da Liga dos Campeões- Choro é de dor, desespero, medo, angústia, cirurgia, muletas e outras lembranças ruins. Poderia ser pior, mas mais uma vez Deus me livrou de algo sério. Recuperar e voltar o mais rápido possível.

O brasileiro passou por exames nesta segunda-feira que descartaram a possibilidade de fratura. Ainda nesta semana, o craque irá passar por uma nova avaliação médica para estimar o tempo exato em que o atleta ficará sem jogar futebol. Apesar disso, Neymar não precoupa para o duelo contra o Barcelona pelas oitavas de final da Liga dos Campeões.