NeyDay: Internautas voltam a apoiar Neymar em estreia do PSG na Liga dos Campeões

O atacante brasileiro Neymar, astro do Paris Saint-Germain, recomeça, nesta terça-feira, sua caminhada em busca da taça da Liga dos Campeões. O comandante do PSG, de 28 anos, deve estar em campo para o primeiro jogo da Fase de Grupos, contra o Manchester United. No Twitter, os internautas voltaram a apoiar o camisa 10, e reutilizaram a hashatag "#NeyDay" (Dia de Neymar, em tradução livre do inglês para o português).

O pai também está on nas redes sociais. Após criar um canal de games na internet e interagir com os seguidores pelo Twitter durante a reta final da Champions da última temporada, onde o PSG perdeu na final para o Bayern de Munique, Neymar voltou a ser um dos assuntos mais comentados. Agora, os internautas voltaram a dominar a rede com mensagens de incentivo ao jogador, que busca seu segundo título no torneio.

Em agosto, antes da final da Liga dos Campeões, diversos usuários colocaram a foto de Neymar como a foto de seus perfis. A brincadeira tomou proporções mundiais, inclusive, com o apoio de jogadores brasileiros como Richarlison, do Everton (ING) e Seleção. O jogo do PSG contra o Manchester United será às 16h, horário de Brasília, em Paris. A partida será transmitida na TNT Brasil e EI Plus.

Acompanhe o que disseram os internautas: