Neto de Luciano do Valle é baleado na cabeça em São Paulo durante tentativa de assalto

O empresário Lucas do Valle, neto do narrador Luciano do Vale, foi baleado na cabeça nesta madrugada durante uma tentativa de assalto em São Paulo. A informação foi publicada pelo 'Uol Esportes'.

Lucas, de 29 anos, está internado na Escola de Medicina Paulista, na Vila Clementino, onde passou por cirurgia e será encaminhado para uma UTI. Ele é um dos netos mais velhos de Luciano e filho da jornalista Alessandra do Valle

O jovem foi assessor de imprensa do avô e trabalhou no departamento comercial do SBT. Atualmente atua em uma agência ao lado dos pais.

Luciano do Valle foi um dos maiores narradores da história do Brasil. Ele trabalhou em emissoras como Globo, Record e Band, e morreu em 2014.