Nas redes, Neymar reproduz foto de Pelé, que responde: 'Nós sabemos fazer o jogo mais bonito'

Neymar fez uma reverência ao Rei Pelé, nesta sexta-feira, dia em que o atleta do século 20 completa 80 anos de idade. O craque do PSG reproduziu uma foto de Pelé afirmou que nenhum outro atleta pode se comparar ao tricampeão mundial com a Seleção Brasileira (58, 62, 70).

- Ninguém se compara a ti 👑 Obrigado por tudo que fez pelo futebol ... Vida longa ao REI 👑 Happy birthday King Pelé (Feliz Aniversário, Pelé) - postou.

Pelé repostou a mensagem de Neymar pelo Twitter e também fez uma reverência ao principal atleta brasileiro da atual geração.

- Você é um menino iluminado. A sua magia e alegria sempre me encantaram. Nós sabemos fazer o jogo mais bonito. Nós somos brasileiros. Nós somos diferentes. Obrigado pela homenagem, Ney!