Napoli x Pisa: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22/09) pelo Campeonato Italiano

Napoli x Pisa disputam hoje, segunda-feira (22/09), a 4° rodada do Campeonato Italiano. O jogo será realizado às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Napoli x Pisa ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Até agora, o Napoli passou por uma vitória de 2 a 0 sobre Sassuolo, outra de 1 a 0 contra Cagliari e uma terceira de 3 a 1 sobre a Fiorentina.

Já o Pisa passou por um empate de 1 a 1 com a Atalanta, uma derrota de 1 a 0 para Roma e outra de mesmo placar para o Udinese.

Napoli x Pisa: prováveis escalações

Napoli: Meret; Oliveira, Buongiorno, Beukema e Di Lorenzo; Lobotka; McTominay, Anguissa, De Bruyne e Politano; Lorenzo Lucca. Técnico: Antonio Conte.

Pisa: Šemper; Lusuardi, Caracciolo e Canestrelli; Angori, Tramoni, Aebischer, Akinsanmiro e Touré; Meister e Moreo. Técnico: Alberto Gilardino.

FICHA TÉCNICA

Napoli x Pisa

Campeonato Italiano

Local: Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, Itália

Data/Horário: 22 de setembro de 2025, 15h45