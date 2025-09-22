Napoli x Pisa: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22/09) pelo Campeonato Italiano Napoli e Pisa jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 22.09.25 14h45 Nas rodadas passadas, Napoli venceu Sassuolo, Cagliari e Fiorentina (X/ @sscnapoli) Napoli x Pisa disputam hoje, segunda-feira (22/09), a 4° rodada do Campeonato Italiano. O jogo será realizado às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Napoli x Pisa ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Até agora, o Napoli passou por uma vitória de 2 a 0 sobre Sassuolo, outra de 1 a 0 contra Cagliari e uma terceira de 3 a 1 sobre a Fiorentina. Já o Pisa passou por um empate de 1 a 1 com a Atalanta, uma derrota de 1 a 0 para Roma e outra de mesmo placar para o Udinese. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (22/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Argentino, Campeonato Italiano e Campeonato Português movimentam o futebol nesta segunda-feira Olympique x PSG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/09) pela Ligue 1 Olympique de Marseille e Paris Saint-Germain jogam pelo Campeonato Francês hoje; veja o horário e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Napoli x Pisa: prováveis escalações Napoli: Meret; Oliveira, Buongiorno, Beukema e Di Lorenzo; Lobotka; McTominay, Anguissa, De Bruyne e Politano; Lorenzo Lucca. Técnico: Antonio Conte. Pisa: Šemper; Lusuardi, Caracciolo e Canestrelli; Angori, Tramoni, Aebischer, Akinsanmiro e Touré; Meister e Moreo. Técnico: Alberto Gilardino. FICHA TÉCNICA Napoli x Pisa Campeonato Italiano Local: Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, Itália Data/Horário: 22 de setembro de 2025, 15h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Napoli Pisa Campeonato Italiano jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A argentina Belgrano x Newell's Old Boys: onde assistir e escalações do jogo de hoje (22/09) pelo Argentino Belgrano e Newell's Old Boys jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 22.09.25 20h00 Série A argentina Estudiantes x Defensa y Justicia: onde assistir e escalações do jogo de hoje (22/09) pelo Argentino Estudiantes e Defensa y Justicia jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 22.09.25 18h00 Campeonato Português Sporting x Moreirense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (22/09) pela Liga Portugal Sporting e Moreirense jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 22.09.25 15h15 Série A italiana Napoli x Pisa: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22/09) pelo Campeonato Italiano Napoli e Pisa jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 22.09.25 14h45 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Há 109 anos, o Clube do Remo entrava em campo pela primeira vez em sua história; saiba mais O dia 21 de abril marca a data da estreia do então Grupo do Remo, que nasce como esporte das águas, mas logo migra para os gramados, onde segue à risca a alcunha de 'Filho da Glória e do Triunfo' 21.04.22 12h56 PRESSÃO Aguilera fala sobre volta do Paysandu a Curuzu e intima jogadores: 'Tem que sentir a p*rra da dor' Em entrevista a Rádio Liberal+, presidente do clube disse que o pedido foi feito por Márcio Fernandes e que atletas não devem ter medo de jogar no estádio bicolor 22.09.25 23h17 PENDÊNCIAS Maurício Antônio nega corpo mole por salário atrasado no Paysandu: 'Esquecer o dinheiro e ganhar' Segundo ele, o presidente Roger Aguilera tem conversado com o elenco para garantir que o pagamento será regularizado 22.09.25 19h50 CARATÊ FKEPA premia os melhores do caratê paraense da temporada de 2018 Cerca de 28 atletas foram agraciados pela federação entre eles Maisa Silva, da Senshinkai, e Maitê Honda, da Academia Machida considerada revelações do ano. 25.01.19 12h56