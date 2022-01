'Não é só futebol': São Paulo arrecada 40 toneladas de doações para vítimas das enchentes na Bahia

O São Paulo arrecadou 40 toneladas de alimentos e itens de necessidade básica em quatro dias da ação para ajudar as famílias que foram afetadas pelas enchentes na Bahia. A ação está sendo promovida no estádio do Morumbi.

Ídolos são-paulinos e membros da diretoria do clube, como o presidente Julio Casares, estiveram presentes no local nesta semana para ajudar nas arrecadações.

- Em apenas 4 dias de campanha, juntos arrecadamos 40 toneladas com itens de necessidade básica, que ajudarão a população afetada pelas chuvas na Bahia. Obrigado! Amanhã tem mais - Escreveu o perfil do São Paulo nas redes sociais.

As doações serão arrecadas até a próxima segunda-feira, entre às 9h e 18h, no Portão 1 do estádio são-paulino. Tudo será enviado à Arena Fonte Nova e distribuído pelo Bahia, que está ajudando na arrecadação e entrega dos itens.