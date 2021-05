Na semana da estreia da Série B com o Remo, CRB demite o técnico Roberto Fernandes

O CRB-Al, adversário do Remo na estreia da Série B no próximo sábado (29), em Maceió (AL), demitiu o técnico Roberto Fernandes, nesta segunda-feira (24). A saída do treinador ocorreu após o clube perder o título estadual para o seu rival, o CSA-AL, no último sábado.

Fernandes estava no CRB desde dezembro, na disputa da Série B e teve seu contrato renovado em fevereiro. Recentemente o treinador foi internado com covid-19 e retornou aos trabalhos no Galo, além do treinador, o auxiliar Fernando Alves e o preparador físico Rogério Juidice também deixaram o clube. Não foi informado quem assumirá a equipe neste período.

O técnico Roberto Fernandes é um velho conhecido do torcedor paraense, pois já comandou as Paysandu e Remo. Com o Leão conquistou o título estadual na temporada 2014.

VEJA A NOTA DO CRB

“Na manhã desta segunda-feira (24), a diretoria do Clube de Regatas Brasil decidiu pelo encerramento do contrato com o técnico Roberto Fernandes e da comissão técnica, o auxiliar Fernando Alves e também do preparador Rogério Juidecce.

Fernandes esteve à frente do comando do clube desde dezembro de 2020. O CRB agradece a dedicação de Roberto Fernandes e sua comissão durante todo esse tempo de trabalho e deseja sucesso na carreira”.

CRB x Remo jogam no próximo sábado (29), às 16h, no Estádio Rei Pelé, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com