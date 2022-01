Na chegada ao Avaí, lateral-esquerdo ex-Paysandu agradece torcida bicolor: 'Enorme gratidão'

Com 25 anos recém-completados, Diego Matos acaba de chegar ao segundo clube da carreira. O lateral-esquerdo cria das categorias de base concedeu sua primeira entrevista coletiva como jogador do Avaí nesta quarta-feira (12) e, inevitavelmente, falou sobre o Paysandu.

Diego Matos vai precisar se provar no novo clube, que vai disputar a Série A em 2022. Ainda pouco conhecido em Santa Catarina, a comoção da torcida bicolor nas redes sociais pela sua saída do Papão foi um sinal positivo para os adeptos avaianos.

“Quanto à torcida do Paysandu, tenho uma enorme gratidão, pois foram mais de 11 anos defendendo a camisa. Graças a Deus pude fazer um grande trabalho e agora o meu foco está aqui no Avaí. Espero fazer um grande trabalho e dar alegria a essa torcida avaiana”, afirmou.

Assista à entrevista completa:

O lateral-esquerdo paraense reencontrou, no Avaí, um ex-companheiro de Paysandu: o atacante Vinícius Leite. Ambos atuavam juntos pelo lado esquerdo do campo e agora pretendem reeditar a parceria.

“Desde quando começou a ter o acordo entre Paysandu e Avaí, já procurei o Vinícius Leite, pois tenho uma amizade com ele muito grande, desde 2019. Ele procurou me passar um pouco a história do clube. Agradeço também a ele, por estar sempre do meu lado, para voltarmos a fazer essa dupla que era bastante entrosada no Paysandu”, contou.

O primeiro jogo de Diego Matos pelo Avaí poderá ser no próximo dia 20, quando ocorrerá a Recopa Catarinense - disputada pelos campeões do estadual e da Copa Santa Catarina. O adversário será o Figueirense, um clássico, na Ressacada.

“É uma oportunidade nova, meu primeiro clube fora da minha cidade natal, que é Belém. Estou muito feliz e motivado. Espero fazer, aqui no Avaí, um ótimo trabalho. Sei da responsabilidade que é estar vestindo a camisa do maior de Santa Catarina. Fui muito bem recebido aqui pelos meus companheiros e tenho tudo para fazer um ótimo trabalho aqui”, concluiu Matos.