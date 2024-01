Mulher confunde nome de Lucas Moura e ídolo do São Paulo reage: ‘Lucas Neto?’; vídeo

O período das férias dos jogadores de futebol profissional é sempre uma oportunidade para o encontro com os amantes do esporte. Inclusive com aqueles nem tão conhecedores dos nomes dos atletas.

Em vídeo publicado nas redes sociais, uma “fã” confundiu o nome do meia Lucas Moura, do São Paulo. Ela chamou o jogador de “Lucas Neto”.

Ao abordar o jogador, a “fã” diz: "Lado a lado com Lucas Neto. Não é todo mundo que pode!", porém, o atleta rebate: "Lucas Neto? Não, aí não. Lucas Moura". Para se justificar, ela pondera ao afirmar que que não assiste futebol, mas torce para os jogadores.

Assista:

O nome usado pela mulher durante a confusão é o mesmo do youtuber Luccas Neto.

O meia-atacante, de 30 anos, teve o contrato renovado pelo São Paulo e vai defender o tricolor até 2026.