Muita grana! Saiba quanto o Palmeiras faturou com premiações no ano de 2021

O tricampeonato da Copa Libertadores e o terceiro lugar no Campeonato Brasileiro geraram aos cofres do Palmeiras um aporte R$ 164,5 milhões arrecadados ao longo 2021. Os vice-campeonatos do Campeonato Paulista, Recopa Sul-Americana, Supercopa e a eliminação precoce na Copa do Brasil também contribuíram para as finanças do clube.

Com o bi consecutivo da Libertadores, a Conmebol pagou US$ 15 milhões (R$ 84 milhões na cotação atual) ao Verdão. Se a conta incluir todas as bonificações fase a fase, o valor obtido no total é de US$ 22,5 milhões (R$ 126,2 milhões na cotação atual).

A terceira colocação do Brasileirão renderá ao Palmeiras mais R$ 29,7 milhões. A eliminação precoce na Copa do Brasil, ainda na terceira fase, trouxe aos cofres um aporte de de R$ 1,7 milhão. Os vices na Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Campeonato Paulista somaram quase R$ 8 milhões em premiação.

Os R$ 164,5 milhões ainda não contemplam o bônus oferecido pela Crefisa em caso de títulos. Na temporada passada, a conquista da Libertadores gerou uma bonificação de R$ 12 milhões por parte da patrocinadora, que agora tem em sua figura principal a nova presidente do Palmeiras. Leila assume o cargo no próximo dia 15 e vai encontrar boas condições financeiras.