Monaco x Lorient-Bretagne Sud: onde assistir ao vivo e horário do jogo de hoje (13/02) pela Ligue 1

As equipes Monaco x Lorient-Bretagne Sud entram em campo às 9h (horário de Brasília) deste domingo (13/02) para disputar a 24° rodada do Campeonato Francês, a Ligue 1. O jogo será disputado no Estádio Louis II, em Mônaco. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Monaco x Lorient-Bretagne Sud?

A partida Monaco x Lorient-Bretagne Sud pode ser assistida pelo canal ESPN 4 (antiga Fox Sports) e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 9h (horário de Brasília).

Como Monaco x Lorient-Bretagne Sud chegam para o jogo?

Monaco está na 7° colocação da Ligue 1, com um total de 10 vitórias, 6 empates, 7 derrotas, 37 gols marcados e 26 gols sofridos.

Já o Lorient está na 17° colocação, com 4 vitórias, 8 empates e 11 derrotas, o mesmo quantitativo do antepenúltimo e do penúltimo colocado. Porém, a equipe tem um saldo de gols superior aos times na zona de rebaixamento: 20 gols marcados contra 38 sofridos.