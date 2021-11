Meia da Seleção Brasileira e do Lyon tem fotos e vídeos íntimos vazados

O meio-campista da Seleção Brasileira e do Lyon, Lucas Paquetá, está entre os assuntos mais comentados do Twitter desde a manhã desta terça-feira (16). Fotos antigas do jogador usando cueca voltaram a agitar a web. As informações são do Metrópoles.

Em 2018, o jogador que ainda defendia o Flamengo, teve um conteúdo semelhante vazado nas redes sociais. Fotos e vídeos de Paquetá usando cueca, sem camisa e se masturbando foram divulgados. No entanto, as imagens que voltaram a circular nesta terça-feira seriam antigas.

(Reprodução)

O meia que deve entrar em campo logo mais pela Seleção Brasileira vem sendo peça fundamental na equipe de Tite. Na última partida das Eliminatórias da Copa, Paquetá marcou o gol que deu a vitória aos brasileiros.

Nesta terça-feira (16) o Brasil enfrenta a Argentina, às 20h30 (horário de Brasilia), no estádio San Jun del Bicentenario.