Mbappé rejeita nova proposta do PSG e Real Madrid aguarda atacante

Mbappé recusou uma nova oferta do PSG por uma renovação contratual até 2026 com a opção de estender a permanência na Ligue 1 até 2027, revelou a "RMC Sport" na última segunda-feira. Por conta disso, o clube francês cogita negociar a saída do jogador para o Real Madrid ainda nesta janela de transferências.

As informações indicam que essa oferta iria aumentar o salário do camisa sete, mas que o atleta iria se manter em um patamar abaixo de Lionel Messi e Neymar. E apesar de ser feliz em Paris, o jovem quer ser protagonista de um projeto esportivo. No entanto, ainda não há nenhuma proposta da equipe merengue pela contratação do ponta.



O clube espanhol nunca quis enfrentar o Paris Saint-Germain, mas nunca renunciou o desejo de contar com Mbappé. Neste momento, Florentino Pérez aguarda um movimento de Nasser Al-Khelaifi para que ambos possam conversar e encontrar uma solução que seja boa para ambos os clubes.



O PSG estaria disposto a cobrar cerca de 150 milhões de euros (R$ 944 milhões) pela saída do craque. E o Real Madrid, por não ter gasto dinheiro nas duas últimas janelas, além de ter realizado as vendas de Varane e Odegaard, possui essa quantidade para ir atrás do camisa sete. Resta saber se os franceses estão realmente dispostos a negociar o jogador ou se irão perdê-lo livre em 2022.