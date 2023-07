Mbappé pode deixar o PSG rumo ao Al-Hilal, afirma emissora britânica

O atacante francês Kylian Mbappé, de 24 anos, pode estar mais próximo de deixar o Paris Saint-Germain, afirma a emissora britânica Sky Sports. As informações apontam que o clube francês teria aceitado uma proposta de 300 milhões de euros feita pelo clube saudita Al-Hilal pelo jogador, que poderá escolher se deixa o clube ou se renovará o seu contrato.

A equipe francesa aceitou a proposta, superior a R$1,5 bilhão, pelo atacante francês. Agora, é necessário que o jogador concorde com os termos negociados com o Al-Hilal para definir se irá ou não para a liga da Arábia Saudita, que já conta com Cristiano Ronaldo, Benzema e outros grandes jogadores do futebol mundial.

A relação entre o jogador e o PSG não é das melhores: o clube teria enviado uma espécie de “ultimato” para Mbappé, após o jogador revelar que não pretende renovar com o clube na próxima temporada. A diretoria do time quer que o jogador escolha uma proposta para deixar o PSG ainda nesta janela de transferências ou que renove o contrato que tem com o clube.

Al-Hilal tem Jorge Jesus como treinador e ex-Flamengo no ataque

Caso aceite a suposta proposta do Al-Hilal, o jogador será treinado pelo português Jorge Jesus, que estava no Fenerbahçe e se tornou um dos mais importantes técnicos do Flamengo nas últimas décadas.

Além de Jesus, Mbappé ainda jogaria com o brasileiro Michael, também ex-Flamengo, destaque no ataque do clube saudita. Aos 24 anos, o jogador francês deve decidir em breve o seu futuro no futebol. Mbappé é um dos principais jogadores da atualidade, tendo conquistado uma Copa do Mundo com apenas 19 anos.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)