Matheus Lima, após derrota de estreia na Série D, deixa o comando técnico do Paragominas

Matheus Lima não é mãos técnico do Paragominas na Série D do Campeonato Brasileiro. O clube estaria negociando com Robson Melo que foi vice-campeão paraense pela Tuna.

O presidente do Jacaré, conhecido por Paulinho, está na capital para uma possível reunião com o ex-técnico luso. O dirigente foi bem lacônico nas informações sobre Matheus Lima e Robson Melo.

Indagado disse apenas que Matheus saiu do Paragominas e que Robson não tem nada acertado. Fontes segura dão como certa a ida de Melo para o Jacaré. Melo, não respondeu mensagens sobre sua ida para o Paragominas.

O Jacaré do Norte estreou na Série D em Sobral- CE e foi derrotado pelo Guarany-S por 1 a 0. O time jogou em cima dos locais, teve pênalti perdido pelo atacante Aleilson, mas saiu de campo zerado no placar.