Mata-mata da Série D começa neste final de semana para Castanhal e Paragominas

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou no início da noite desta segunda-feira (06) a tabela detalhada para a fase mata-mata da Série D, que começa neste sábado (11). As equipes paraenses que estão em busca do acesso para a Terceirona são Castanhal e Paragominas, que entram em campo no domingo (12).

Na partida de ida, o Castanhal enfrenta o Moto Club-MA, às 15h30, no estádio Nhozinho Santos, em São Luís. Já o Paragominas, recebe o São Raimundo-RR, às 16h, na Arena Verde. Os jogos de volta ocorrem no outro domingo (19). Em Castanhal, o Japiim recebe o Moto Club, às 15h, no Estádio Modelão. O Jacaré vai até Boa Vista (RR), jogar no Estádio Canarinho contra o São Raimundo.

(Beatriz Reis, estagiária, sob supervisão de Andre Gomes, repórter do Núcleo de Esportes)