Massagista do Independente de Tucuruí morre por complicações da covid-19

O futebol paraense perdeu na madrugada desta terça-feira (5) Waldemir Oliveira dos Santos, mais conhecido como “Gordinho do Independente”. O massagista e também roupeiro do Galo Elétrico faleceu de complicações da covid-19, na cidade de Marabá (PA).

Gordinho foi internado no dia 22 de dezembro em uma UPA com o quadro positivo de covid-19. Em seguida foi transferido para o Hospital regional de Tucuruí, porém com o agravamento do seu quadro de saúde foi encaminhado para Marabá, onde foi entubado, porém, sofreu uma parada cardíaca e faleceu aos 34 anos. O presidente do Independente, Rosalvo Fernandes lamentou a morte de Gordinho e disse que ele era um "patrimônio" do clube de Tucuruí (PA).

“Quando soubemos do caso do Gordinho fomos atrás de parceiros para que pudéssemos levá-lo para um local com uma estrutura melhor, conseguimos a transferência dele para Marabá, mas infelizmente ele nos deixou. Estamos muito tristes com a partida dele, uma pessoa que era um ‘patrimônio’ do Independente. Mandei cancelar todos os treinos do clube e vamos fazer uma homenagem a ele em breve”, disse.

Sempre irreverente, Gordinho estava no Independente de Tucuruí desde 2009 e fez parte da comissão técnica do Galo Elétrico Campeão Paraense em 2011, maior título da história do clube.