Maradona vai ganhar estátua e virar nome de praça do Rio de Janeiro

Uma praça na Zona Sul do Rio de Janeiro vai ser nomeada como Diego Armando Maradona e ganhará uma estátua do craque argentino morto após um infarto em novembro de 2020. O espaço fica no bairro Botafogo, em frente ao consulado da Argentina, entre a rua Farani e o Viaduto San Tiago Dantas.

Em frente à praça funciona o prédio do Consulado da Argentina no Rio de Janeiro. O Cônsul argentino Cláudio Gutierrez comemorou a homenagem.

- Esta homenagem nos alegra profundamente porque Maradona gostava muito do Brasil, tinha muitos amigos aqui e muito respeito pelos grandes ídolos do futebol brasileiro - disse o Cônsul.

- Gestos assim são a prova dos estreitos laços que há entre Brasil e Argentina e simboliza o claro sentimento da fraternidade entre nossos povos - concluiu.

Maradona tinha bom relacionamento com Pelé, com quem foi comparado durante toda a carreira. Ele também era amigo de outros boleiros como Ronaldinho Gaúcho e amava o carnaval, tendo já visitado a Marquês de Sapucaí para curtir os desfiles das Escolas de Samba.

Don Diego morreu em 25 de novembro do ano passado enquanto se recuperava de uma operação no cérebro. A equipe médica foi acusada pela Promotoria-Geral de San Isidro, que investiga a morte, por homicídio com dolo eventual e podem ser condenados a uma pena de oito a 25 anos.