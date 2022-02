Mais um reforço! Castanhal anuncia contratação de meia para 2022

O Castanhal anunciou na última terça-feira (15) a contratação de mais um reforço para a temporada de 2022. Desta vez, o Japiim assinou contrato com o meia David Santana, que estava no Central, de Pernambuco. O jogador chega para tentar ajudar o time que não está fazendo uma boa campanha no Parazão.

David Santana tem 21 anos e é natural de Camaçari, na Bahia. Além de atuar como meia, o jogador também pode ocupar a linha defensiva pela lateral-direita. No Central-PE, ele jogou duas temporadas, alternando entre o sub-20 e o profissional, onde somou 21 jogos e marcou um gol. Além disso, o atleta teve uma passagem pela equipe sub-23 do Santos.

O Castanhal está na última colocação do grupo C, com apenas sete pontos, do Parazão. O próximo desafio do Japiim será contra a Tuna, na quinta-feira (17), às 9h30, no Souza.