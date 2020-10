Mais quatro jogadores deixam o Imperatriz e equipe possui apenas 14 atletas para jogar contra o Remo

O próximo adversário do remo na Série C passa por uma dificuldade enorme na competição. Além de segurar a lanterna da competição com apenas um ponto conquistado diante do próprio Remo, no primeiro turno, o Cavalo de Aço quase não possui atletas para atuar. Nesta semana mais quatro jogadores deixaram o elenco.

LEIA MAIS

Série C: adversário de Remo e Paysandu pode perder partida por W.O

Depois da derrota para o Jacuipense-BA no último domingo na Bahia (BA), o zagueiro Douglas Mendes e os meias Edu, Judson e Erthal não retornaram com o elenco e deixaram o clube. O número de atletas que deixaram a equipe maranhense chegou a 14, tendo apenas 14 jogadores disponíveis no elenco para o restante da competição.

O técnico paraense Charles Guerreiro assumiu o clube nesta semana ainda espera novas contratações por parte da diretoria do Cavalo de Aço, porém o clube encontra dificuldades para inscrever novos atletas, já que foi punido pela FIFA por não honrar o pagamento da taxa na contratação (R$224 mil) do atacante Breno Caetano, junto ao Centro Atlético Fênix, do Uruguai. Com isso o Imperatriz está suspenso e não poderá fazer inscrições de atletas na Série C.

Remo x imperatriz se enfrentam neste sábado (24), ás 19h, no Mangueirão, pela 12ª rodada da Série C. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.