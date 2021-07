Lucão, do Vasco, é convocado para os Jogos Olímpicos de Tóquio

O técnico da Seleção Olímpica, André Jardine, convocou Lucão, do Vasco, para os Jogos de Tóquio. O goleiro foi chamado após o regulamento da competição ampliar o número de convocados para 22. Em entrevista ao site oficial do clube, o jovem de 20 anos disse que foi pego de surpresa, destacou que realiza um sonho e falou sobre o pai.

– Eu fui pego de surpresa. É lógico que tinha uma expectativa, mas nunca imaginei que isso chegaria tão rápido. E a primeira coisa que aconteceu foi passar um filme na minha cabeça. É a realização de um sonho para mim e toda minha família. Queria que meu pai estivesse aqui para festejar com ele esse momento, mas sei que lá de cima ele está feliz e vibrando muito com essa notícia – afirmou Lucão.

Esta, inclusive, é a terceira edição consecutiva em que o Vasco terá um representante nos Jogos Olímpicos: em Londres 2012, o volante Romulo foi convocado para defender a Seleção; e no Rio 2016, Luan, então zagueiro do clube, foi chamado e conquistou o ouro olímpico naquele ano. Vale ressaltar, também, que o lateral Zeca, que ainda não estava no Cruz-Maltino, também fazia parte do grupo de jogadores que foi campeã em 2016.

Lucão foi comunicado de que foi convocado para defender a Seleção Brasileira, no Japão, na última quinta-feira pelo diretor executivo de futebol Alexandre Pássaro. Agora, ele se junta a um seleto grupo de jogadores que representaram o Vasco nos Jogos Olímpicos.

Lucão estará em Tóquio (Foto: Rafael Ribeiro/Vasco)

Ao longo da história, o Gigante da Colina cedeu 12 jogadores para a Seleção Masculina sub-23, são eles: Adésio, Carlos Alberto, Jansen e Vavá (Helsinque, 1952), Wanderley (Roma, 1960), Roberto Dinamite (Munique, 1972), Geovani, Mazinho e Romário (Seoul, 1988), Hélton (Sidney, 2000), Romulo (Londres, 2012) e Luan (Rio, 2016).

– Minha expectativa é a melhor possível. Quero junto com os meus companheiros trazer a medalha de ouro, manter esse ouro no nosso país. Vou procurar pegar bastante experiência, aproveitar ao máximo o tempo que tiver lá, pois estarei ao lado de jogadores fenomenais, como o Santos, goleiro do Athletico Paranaense. É muito importante para a minha carreira disputar a competição, fazer parte da Seleção – disse Lucão.

Lucão soma passagens por todas as categorias de base da Seleção Brasileira e é relacionado para partidas do time profissional do Vasco desde 2019 e já soma 19 jogos disputados. Ele estreou pelo profissional contra o Botafogo, no Campeonato Carioca do ano passado, tornando-se assim o mais jovem goleiro a ser titular do Gigante da Colina desde Hélton.

Além disso, Lucão também é o goleiro mais jovem a entrar em campo na atual edição da Copa do Brasil e da Série B do Brasileirão. O jovem arqueiro também já havia sido no ano passado o mais novo a entrar em campo no Campeonato Brasileiro e na Conmebol Sul-Americana.