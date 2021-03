Loja vende camisa do Vasco com etiqueta do Flamengo e torcedores brincam: 'União Flasco'

Imagina ir comprar uma camisa do seu clube e encontrar ela com a etiqueta do maior rival? O jornalista Venê Casagrande publicou nesta sexta-feira uma foto tirada por um consumidor de uma camisa do Vasco com a etiqueta do Flamengo sendo comercializada por uma loja de material esportivo no Plaza Shopping, em Niterói. A fotografia foi suficiente para internautas brincarem com a "União Flasco", que seria uma junção dos dois rivais.

- Símbolo do Vasco aparecendo na FlaTV. Etiquetado Flamengo no uniforme do Vasco. União Flasco está viva - publicou um internauta no Twitter.

- A União Flasco foi longe demais dessa vez - publicou outro.

​- Primeira camisa da União Flasco - brincou um torcedor.

- União Flasco já deixou de ser especulação pra se tornar realidade - disse uma página de humor.

Essa expressão não é novidade. Na antepenúltima rodada do Brasileirão 2020, o Vasco recebeu o Internacional, adversário direto do Flamengo na briga pelo título da competição. Na época, torcedores do Rubro-Negro que torciam por um tropeço do Colorado iniciaram a brincadeira.

Veja algumas reações na web:

Enquanto isso, na loja da Centauro, no Plaza Shopping em Niterói, vende camisa do Vasco com a etiqueta do Flamengo. pic.twitter.com/ZsMLfNjKWN — Venê Casagrande (@venecasagrande) March 5, 2021

Símbolo do vasco aparecendo na FlaTV 🤝🤝🤝 Etiquetado Flamengo no uniforme do Vasco. União Flasco está viva pic.twitter.com/vzUljOzXQF — Kipson Conká ipêmudo (@KKKipsonCamargo) March 5, 2021

A união Flasco foi longe demais dessa vez pic.twitter.com/LIi71ZVOYY — George Carvalho (@georgcarvalho) March 5, 2021

Primeira camisa da União Flasco. https://t.co/waS9nnwakK — Yurizin (@YuriLeite_99) March 5, 2021