Libertadores, Champions League... saiba onde assistir aos jogos da terça-feira

A terça-feira (16) do futebol será agitada pelas competições internacionais. Pela Liga dos Campeões, o Real Madrid recebe o Atalanta, às 17h, pela partida de volta das oitavas de final da competição. No primeiro jogo, os Merengues venceram por 1 a 0, fora de casa, com gol marcado pelo lateral Mendy.

No mesmo horário, 17h de Brasília, o Manchester City entra em campo para enfrentar o Borussia Mönchengladbach, no Etihad Stadium, também pelo jogo de volta das oitavas da Champions League. Na primeira partida, os ingleses venceram por 2 a 0, com gols de Gabriel Jesus e Bernardo Silva.

Na parte da noite, os times brasileiros entram em campo pela fase inicial da Libertadores. O Santos enfrenta o Deportivo Lara, fora de casa, às 19h15. No jogo de ida, o Peixe venceu por 2 a 1. A transmissão é do canal Fox Sports.

Após golear o Ayaucho por 6 a 1, jogando em casa, o Grêmio viaja para o Peru com a finalidade de ficar com a vaga para a fase de grupos do torneio. A partida acontece às 21h30, horário de Brasília, e quem transmite é o SBT.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:17h - Real Madrid x Atalanta Liga dos Campeões Onde assistir: TNT, Facebook Watch e TNT Sports

17h - Manchester City x Borussia M'gladbach Liga dos Campeões Onde assistir: Facebook Watch e TNT Sports

19h15 - Macara x Emelec Copa Sul-Americana Onde assistir: Conmebol TV

19h15 - Sergipe x Cuiabá Copa do Brasil Onde assistir: SporTV e Premiere

19h15 - Deportivo Lara x Santos Conmebol Libertadores Onde assistir: Fox Sports

21h30 - Tolima x Deportivo Cali Copa Sul-AmericanaOnde assistir: Conmebol TV

21h30 - Murici x Juventude Copa do BrasilOnde assistir: SporTV e Premiere 21h30 - Ayacucho x Grêmio Conmebol Libertadores Onde assistir: SBT e Conmebol TV