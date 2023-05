Libertadores: Barcelona-EQU é considerado ponto de virada do Palmeiras na história do torneio

O Palmeiras enfrenta o Barcelona de Guayaquil nesta quarta-feira (03/05), às 21h30, pela terceira rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores. Em 2017, o time equatoriano eliminou o Verdão nas oitavas de final da competição, nos pênaltis e serviu como ponto de virada para o Verdão viver sua grande fase na história do maior torneio do continente.

Na época, a Libertadores era uma obsessão para o Palmeiras, que havia conquistado a Copa do Brasil em 2015 e o Brasileirão em 2016. O então presidente, Maurício Galiotte, declarou que a equipe iria ganhar a competição continental no futuro.

Nos anos seguintes, o Palmeiras começou a mudar sua história na Libertadores. Em 2018 e 2019, a equipe alcançou a semifinal e as quartas de final, respectivamente, com a melhor campanha na fase de grupos em ambas as ocasiões. Em 2020, o Verdão venceu o torneio após bater o Santos na final. No ano seguinte, o time paulista conquistou o bicampeonato em cima do Flamengo, em Montevidéu.

Na edição atual da competição, o Palmeiras venceu o Cerro Porteño de virada na segunda rodada, após perder para o Bolívar na estreia com time reserva. A equipe é a lanterna da chave, mas com o mesmo número de pontos das demais.

O jogo contra o Barcelona acontecerá no Estádio Monumental Banco Pichincha. O Palmeiras é o time brasileiro com mais títulos (três), mais finais (seis), mais participações (23), mais jogos (224), mais vitórias (126) e mais gols (432) na história da Libertadores.