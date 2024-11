Lecce x Empoli: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (08/11) pelo Campeonato Italiano

Lecce x Empoli disputam hoje, sexta-feira (08/11), a 12° rodada do Campeonato Italiano. O jogo tem início às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Via del Mare, em Lecce, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Lecce x Empoli ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Lecce é o lanterna da Série A italiana com 2 vitórias, 2 empates, 7 derrotas, 4 gols marcados e 20 gols sofridos. O time passou por 1 vitória e 4 derrotas nas últimas rodadas.

Já o Empoli ocupa a 11° posição e soma 3 vitórias, 5 empates, 3 derrotas, 8 gols marcados e 9 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

VEJA MAIS

Lecce x Empoli: prováveis escalações

Lecce: Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Rafia; Dorgu, Krstovic, Banda. Técnico: Luca Gotti.

Empoli: Vasquez; Viti, Ismajli, Goglichidze; Gyasi, Maleh, Henderson, Anjorin, Pezzella; Solbakken; Colombo. Técnico: Roberto D'Aversa.

FICHA TÉCNICA

Lecce x Empoli

Campeonato Italiano

Local: Estádio Via del Mare, em Lecce, Itália

Data/Horário: 08 de novembro de 2024, 16h45