Lateral, campeão paraense pelo Clube do Remo, fecha com o Águia

Fernandes, lateral, campeão paraense de 2018 pelo Clube do Remo com 19 jogos realizados, é novo reforço do Águia, de Marabá, para o Campeonato Paraense 2021.

O anúncio foi feito pelo técnico João Galvão. O jogador de 35 anos chega para ser titular no time marabaense. A diretoria agora espera ver o nome do atleta publicado no BID da CBF para ter condições de enfrentar a Tuna domingo (28) na abertura do certame estadual.

Fernandes, após deixar o Baenão foi jogar pelo Ferroviário-CE em 2019. Ano passado atuou pela Desportiva Perilima, de Campina Grande- PB. Ele joga no meio-campo.

Fora

O volante Dênis Pedra está fora do Parazão e dos campos de futebol por um bom tempo. Num dos treinos do Azulão ele sofreu ruptura de ligamentos, vai ser submetido a uma cirurgia que lhe afastará dos gramado por sete meses ou mais.

Denis Pedra, 30 anos, acumula passagens por clubes como Castanhal, São Raimundo- PA, Tapajós-PA, Espírito Santo- ES, Nacional- AM. Na carreira, tem o título de campeão da Copa Espirito Santo em 2015.