Juventude x Sport Recife: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (07) pelo Brasileirão

Juventude x Sport Recife disputam hoje, sábado (07/06), a 13° rodada do Campeonato Brasileiro Feminino 2025. O jogo inicia às 15h (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Juventude x Sport Recife ao vivo?

A partida não terá transmissão oficial.

Como as equipes chegam para o jogo?

O Juventude é o vice-lanterna do Brasileirão Feminino, 6 pontos, 1 vitória, 3 empates, 8 derrotas, 7 gols marcados e 24 gols sofridos.

Já o Sport Recife é o lanterna da competição com 2 pontos, 0 vitórias, 3 empates, 10 derrotas, 7 gols marcados e 29 gols sofridos. É o único time que ainda não venceu nenhuma partida.

Juventude x Sport Recife: prováveis escalações

Juventude: Renata May; Hericka Sorriso, Carla Cruz, Bruna Emília e Bell Silva; Leka, Alice e Dani Venturini; Jaielly, Teté e Kamile Loirão. Técnico: Luciano Brandalise.

Sport Recife: Nanda; Alessandra (Evinha), Larissa, Débora Xavier e Marcelinha; Andréia, Jaque (Hayla) e Taissinha; Bianqunha, Gessica e Layza. Técnica: Regiane Santos.

FICHA TÉCNICA

Juventude x Sport Recife

Campeonato Brasileiro Feminino (Brasileirão Feminino)

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS).

Data/Horário: 07 de junho de 2025, 15h

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)