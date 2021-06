Jornal Nacional exibe reportagens deixadas prontas por Tino Marcos na Globo: 'Último trabalho'

O ex-repórter Tino Marcos terá direito, em julho, a uma 'última dança' - termo popularizado por Michael Jordan ao se despedir do basquete - com uma série de reportagens sobre os Jogos Olímpicos de Tóquio que ele deixou prontas antes de sua aposentadoria da Globo, em fevereiro deste ano. O trabalho será exibido pelo Jornal Nacional, e Tino falou sobre o momento especial.

"Fiquei muito feliz desde o início, quando o Jornal Nacional projetou uma série que mostra o ponto de vista dos brasileiros em relação a cada modalidade. Sempre gostei de contar histórias humanas, com bons personagens, trazendo agora também um pouco do que a gente vai ver nos Jogos de Tóquio, a partir de 23 de julho", disse Tino, em comunicado divulgado pela Globo.

A série de reportagens, que passa a ser exibida a partir do dia 5 de julho e foi produzida com o repórter Kiko Menezes, vai explorar a conexão das modalidades olímpicas com os brasileiros.

"Muito contente por ver no ar algo tão realizador como meu último trabalho na empresa. Vai ser um momento para curtir e aproveitar", completou.

Tino Marcos deixou a Globo pensando em uma vida menos corrida para curtir mais a família. O ex-repórter chegou a comentar que a cobertura incessante da Seleção Brasileira chegou a se tornar 'árida'. Depois de deixar a Globo, o jornalista começou a ministrar cursos para futuros jornalistas, cuidar mais das redes sociais e até declarou seu time do coração.

Em uma carta assinada pelo diretor de Conteúdo de Esporte da Globo, Renato Ribeiro, a emissora afirmou que a saída de Tino do ofício de repórter representaria a despedida de Pelé dos gramados, e conclui: Galvão? Diga lá, Tino. Sentiu! Sentimos todos, Tino'.