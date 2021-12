Jogos de hoje: confira partidas da Champions League desta terça-feira (07/12)

A Liga dos Campeões da Europa chega à rodada derradeira da primeira fase. Nesta terça-feira, ainda há muita coisa em jogos para as equipes, entre a classificação para a s oitavas de final ou ao menos a garantira de uma vaga na Liga Europa, o segundo torneio em importância do continente.

No Grupo A, Manchester City e PSG já estão confirmados no mata-mata na primeira e segunda colocações, respectivamente. Mas a chave ainda tem em disputa a terceira colocação, que desloca o clube para a etapa 16-avos de final da Liga Europa. O belga Club Brugge e os alemães do RB Leipzig estão na briga.

O Grupo B talvez reserve a briga mais interessante do dia. O Liverpool está confirmadíssimo da liderança, mas o outros três clubes - Porto (5 pontos), Milan (4 pontos) e Atlético de Madrid (4 pontos) - ainda têm chances de chegar à segunda fase ou até mesmo terminar o dia fora das competições europeias, a depender da combinação de placares de logo mais.

No Grupo D, Real Madrid e Inter duelam entre si pela própria liderança do grupo, que vale um adversário - em tese - menos qualificado nas oitavas. Enquanto isso, no Grupo E, o Barcelona precisa vencer o Bayern de Munique, na Alemanha, para não correr o risco de ficar fora da segunda fase da Champions.

O Grupo G também promete fortes emoções, já que a distância do líder Lille para o quarto colocado Wolfsburg é de apenas três pontos. No F, Atalanta e Villareal fazem confronto direto pela segunda vaga do grupo nas oitavas.

Confira, a seguir, a lista de jogos completa:

PSG x Club Brugge - 14h45

RB Leipzig x Manchester CIty - 14h45

Porto x Atlético de Madrid - 17h

Milan x Liverpool - 17h

Borussia Dortmund x Besiktas - 17h

Ajax x Sporting - 17h

Real Madrid x Internazionale -17h

Shakhtar Donetsk x Sheriff - 17h

Onde assistir

Os direitos de transmissão das partidas da Uefa Champions League se dividem entre três empresas no Brasil: a TNT Sports, Space e HBO Max.