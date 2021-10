Jogo com gols e vários escanteios: veja dicas de apostas para São Paulo e Corinthians

São Paulo e Corinthians se enfrentam na noite desta segunda-feira (18), no Morumbi, pelo Brasileirão. Além da expectativa de um bom jogo, o clássico paulista também é uma boa oportunidade para apostas. Confira abaixo algumas tendências para render bons greens:

Ambos marcam

Os rivais paulistas tem históricos positivos diante das redes nas últimas rodadas do Brasileirão. O Corinthians, por exemplo, marcou quatro vezes nas últimas cinco partidas. Já o retrospecto do São Paulo é um pouco inferior: três partidas marcando nas últimas cinco. Apesar disso, como se trata de um clássico a perspectiva é de que os adversários se lancem ao ataque.

Abaixo de 10.5 escanteios

Uma aposta incomum, mas que pode trazer um bom retorno é o número de escanteios. A tendência na partida desta noite é que ocorram menos de 11 no jogo. Ambas as equipes costumam participar de partidas que tem, em média, 11 escanteios. Mas, para conseguir um retorno melhor também é necessário contar com a sorte. Vale torcer para que tenha um escanteio a menos do que a média neste jogo.

Corinthians marca primeiro

Esta é uma dica arriscada, mas que pode render bom dinheiro. Em 54% das partidas fora de casa no Brasileirão, o Corinthians foi a primeira equipe a marcar no jogo. Vale a pena arriscar nesta tendência.