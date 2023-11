Lucas Paquetá se pronuncia após boatos de traição com modelo Alice Bates

O jogador Lucas Paquetá foi acusado de ter traído a esposa e resolveu falar sobre o assunto. Um site internacional informou que o atleta teria um caso com a modelo Alice Bates, porém, o Paquetá é casado há cinco anos com Duda Fournier e o caso tomou proporções maiores nas redes sociais, porém o jogador desmentiu a situação no X, antigo Twitter.

Paquetá, que atualmente defende o West Ham, da Inglaterra, fez um pedido em sua conta no X e desmentiu o boato sobre uma possível traição: “Gente, para que tá feio”, publicou.

Fãs do atleta foram até o perfil da modelo Alice Bates e questionaram jovem cobrando algumas explicações sobre o possível caso com Paquetá, que não gostou de saber em que ele estava entre os assuntos mais comentados no X.

O atleta e a esposa publicaram uma foto no Instagram, há duas semanas, com a tatuagem feita pelo casal, em que Duda Founier, fez a palavra “One” e Paquetá “Flesh”, com a legenda: “Eles se tornarão uma só carne” Genesis 2:24”.

O casal são pais de dois filhos, o Benício e o Felippo, de 3 e dois anos. Paquetá e Duda Fournier são bem ativos nas redes sociais, principalmente no Instagram, onde compartilham momentos em família.