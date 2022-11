Japão x Canadá: veja o horário e as escalações do jogo amistoso de hoje (17/11)

As seleções Japão x Canadá disputam nesta quinta-feira (17/11) um jogo amistoso. A partida começa às 10h40 (horário de Brasília), no Estádio Al-Maktoum, em Dubai, Emirados Árabes Unidos. Confira o horário e quais as escalações das seleções:

Onde assistir Japão x Canadá ao vivo?

A partida Japão x Canadá não tem transmissão oficial no Brasil.

Como Japão x Canadá chegam para o jogo?

Em setembro, Japão passou por uma vitória de 2 a 0 sobre os Estados Unidos e um empate sem gols com o Equador.

Já o Canadá venceu o Catar por 2 a 0 e perdeu para o Uruguai pelo mesmo placar no mesmo período. Na última sexta-feira, o time empatou com o Bahrein por 2 a 2.

Prováveis escalações

Japão: Gonda; Sakai, Yoshida, Tomiyasu, H. Ito; W. Endo, Morita; J. Ito, Minamino, Kubo; Asano. Técnico: Hajime Moriyasu.

Canadá: Borjan; Miller, Vitoria, Johnston; Hutchinson; Laryea, Eustaquio, Kaye, Osorio; David, Larin. Técnico: John Herdman.

FICHA TÉCNICA

Japão x Canadá

Amistoso Internacional

Local: Estádio Al-Maktoum, em Dubai, Emirados Árabes Unidos

Data/Horário: 17 de novembro de 2022, 10h40