Itupiranga e Águia de Marabá fazem o clássico da região sudeste, pela 3ª rodada do Parazão

Considerado o clássico da rodada, a partida entre Itupiranga e Águia de Marabá põe frente a frente as duas equipes da região sudeste paraense, que lutam para espantar a crise. De um lado, os donos da casa querem sair da incômoda lanterna do grupo A, enquanto o time marabaense tenta encostar na liderança do grupo B, apagando assim a derrota diante do Remo, na rodada anterior.

Em linhas gerais, as duas equipes vêm de insucessos. O Itupiranga caiu diante do Cametá, em pleno Parque do Bacurau, por um placar simples de 1 a 0, o suficiente para acender o sinal vermelho na equipe, que põe à prova a permanência do técnico Wando da Costa. Até aqui, o comandante conseguiu apenas um empate em 1 a 1 contra a Tuna Luso, na rodada de abertura do Parazão.

Tecnicamente, o time deve ser o mesmo que caiu diante o Mapará Elétrico, com destaque ofensivo para a dupla de meia formada por Lukinhas e Kaique. Aliás, o segundo foi o autor do único gol marcado neste Parazão, enquanto o primeiro fez boa partida contra o Cametá e deu bastante trabalho para a defesa.

Neste caso, nem o empate garante a saída da lanterna. Em três jogos foram duas derrotas e um empate. Na classificação geral o time é o vice-lanterna, melhor apenas que o Tapajós. A situação do Águia é um pouco melhor, mas ainda não satisfatória. O time acumula uma vitória, um empate e uma derrota. Se vencer, pode até encostar na liderança, caso Paysandu e Cametá percam os seus compromissos.

A principal esperança de gols do time está nos pés de David Cruz, que embora seja volante, tem sido deslocado com frequência para o ataque, sendo o principal artilheiro do time, com dois gols marcados. Além dele, o técnico Mathaus Sodré tem à disposição o centroavante Luam Parede.

Ficha técnica:

Local: Estádio Jaime Sena Pimentel (Arena Crocodilo)

Horário: 9h45

Árbitro: Gustavo Ramos Melo

Assistente 1: Thania Lopes da Silva

Assistente 2: Isael da Silva

Itupiranga: Gustavo; Vivico, Charles, Tácio e Hércules; Wellington Pará, Mage, Lukinhas e Fabinho; Tayron e Ramon.

Técnico: Wando da Costa

Águia de Marabá: Axel Lopes; Bruno Limão, David Cruz, Betão e Alan Maia; Danilo Cirqueira, Castro, Balão Marabá, Adauto e Wander; Luam Parede.

Técnico: Matheus Sodré.