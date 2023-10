Itália x Malta: onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje (14/10) pela Eurocopa

Itália x Malta disputam hoje, sábado (14/10), a 7° rodada das eliminatórias da Eurocopa. O jogo será realizado às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio San Nicola, em Bari, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Itália x Malta ao vivo?

A partida entre Itália x Malta poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como Itália x Malta chegam para o jogo?

Itália é a vice-líder do Grupo C das eliminatórias com 2 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 6 gols marcados e 4 gols sofridos.

Já Malta é a lanterna do mesmo grupo, perdeu todas as 5 partidas que jogou, marcou apenas 1 gol e sofreu outros 11.

Na segunda rodada da competição, Itália venceu Malta por 2 a 0.

Itália x Malta: prováveis escalações

Itália: Donnarumma; Darmian, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Frattesi; Berardi, Raspadori, Kean.

Malta: Bonello; J. Borg, Muscat, Pepe; Mbong, Kristensen, Guillaumier, Camenzuli; Yankam, Degabriele; Nwoko.

FICHA TÉCNICA

Itália x Malta

Eliminatórias da Eurocopa

Local: Estádio San Nicola, em Bari, Itália

Data/Horário: 14 de outubro de 2023, 15h45