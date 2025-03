Islândia x Kosovo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23/03) pela Liga das Nações

Islândia x Kosovo disputam hoje, domingo (23/03), os playoffs da Liga das Nações. O jogo acontece às 14h (horário de Brasília), no Estádio Nueva Condomina, em Múrcia, Espanha. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Islândia x Kosovo ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 14h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Durante a fase de grupos, o Kosovo ficou na vice-liderança do Grupo 2 da Liga C com 4 vitórias, 2 derrotas, 10 gols marcados e 7 gols sofridos.

Já a Islândia terminou em 3° lugar no Grupo 4 da Liga B e acumulou 2 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, 10 gols marcados e 13 gols sofridos.

A partida de ida entre as equipes terminou com a vitória do Kosovo por 2 a 1.

VEJA MAIS

Islândia x Kosovo: prováveis escalações

Islândia: Valdimarsson; Lunddal, Ingason, Palsson, Tomasson; Johannesson, Traustason, Willumsson, Porsteinsson; Haraldsson, Oskarsson.

Kosovo: Muric; Hadergjonaj, Rrahmani, Dellova, Rrudhani, Emerllahu, Berisha; Zhegrova, Rashica, Krasniqi; Muriqi.

FICHA TÉCNICA

Islândia x Kosovo

Nations League

Local: Estádio Nueva Condomina, em Múrcia, Espanha

Data/Horário: 23 de março de 2025, 14h