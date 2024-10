Irlanda do Norte x Bulgária: onde assistir e as escalações do jogo hoje (15/10) pela Liga das Nações

Irlanda do Norte x Bulgária disputam hoje, terça-feira (15/10), a fase de grupos da Liga das Nações. O jogo ocorre às 15h45 (horário de Brasília), no Windsor Park, em Belfast, Irlanda do Norte. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Irlanda do Norte x Bulgária a ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, a Irlanda do Norte venceu Luxemburgo por 2 a 0, perdeu para a Bulgária por 1 a 0 e empatou sem gols com Belarus.

Além de sua vitória de 1 a 0 sobre a Irlanda do Norte, a seleção búlgara passou por dois empates sem gols com Luxemburgo e Belarus.

Irlanda do Norte x Bulgária: prováveis escalações

Irlanda do Norte: Pierce Charles, Trai Hume, Paddy McNair, Eoin Toal; Conor Bradley, Isaac Price, Shea Charles, George Saville, Jamal Lewis; Callum Marshall e Jamie Reid. Técnico: Michael O'Neill.

Bulgária: Dimitar Mitov, Viktor Popov, Zhivko Atanasov, Aleks Petkov, Fabian Nürnberger; Georgi Kostadinov, Valentin Antov, Filip Krastev; Kiril Despodov, Radoslav Kirilov e Aleksandar Kolev. Técnico: Ilian Iliev.

FICHA TÉCNICA

Irlanda do Norte x Bulgária

Nations League

Local: Windsor Park, em Belfast, Irlanda do Norte

Data/Horário: 15 de outubro de 2024, 15h45