Inter x Lazio: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/02) pela Coppa Italia

Inter de Milão x Lazio disputam hoje, terça-feira (25/02), as quartas de final da Copa Itália. O jogo acontecerá às 17h (horário de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, Itália. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Inter x Lazio ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela NSports, pela CazéTV e pelo canal NSports, no Youtube, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Inter de Milão lidera a Série A italiana e acumula um total de 17 vitórias, 6 empates, 3 derrotas, 59 gols marcados e 24 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Já o Lazio ocupa a 5° posição do campeonato com 14 vitórias, 5 empates, 7 derrotas, 47 gols marcados e 34 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

Inter x Lazio: prováveis escalações

Internazionale: J. Martinez; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; L. Martinez, Taremi.

Lazio: Mandas; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Noslin.

FICHA TÉCNICA

Inter de Milão x Lazio

Coppa Italia

Local: Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, Itália

Data/Horário: 25 de fevereiro de 2025, 17h