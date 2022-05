Inter de Milão x Sampdoria: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (22/05) pelo Campeonato Italiano

As equipes Inter de Milão x Sampdoria entram em campo às 13h (horário de Brasília) de hoje, domingo (22/05), para disputar a última rodada do Campeonato Italiano. A partida acontece no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão. Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir Inter de Milão x Sampdoria ao vivo?

A partida Inter de Milão x Sampdoria pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Star+, a partir das 13h (horário de Brasília).

Como Inter de Milão x Sampdoria chegam para o jogo?

Inter é o vice-líder do Campeonato Italiano e já passou por 24 vitórias, 9 empates e apenas 4 derrotas. Seu saldo de gols é dividido em 81 gols marcados e 32 gols sofridos. Se vencer esta partida e se Milan perder para Sassuolo, o time se tornará o campeão da competição deste ano.

Já Sampdoria está na 15° posição da competição e soma 10 vitórias, 6 empates, 21 derrotas, 46 gols marcados e 60 gols sofridos. Seus últimos 5 jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Prováveis escalações

Inter de Milão: Samir Handanovic; Federico Dimarco, Stefan De Vrij e Milan Skriniar; Ivan Perisic, Hakan Calhanoglu, Marcelo Brozovic, Nicolo Barella e Denzel Dumfries; Lautaro Martínez e Edin Dzeko. Técnico: Simone Inzaghi.

Sampdoria: Emil Audero; Bartosz Bereszynski, Alez Ferrari, Maya Yoshida e Tommaso Augello; Ronaldo Vieira; Morten Thorsby, Abdelhamid Sabiri, Antonio Candreva e Thomas Rincon; Fabio Quagliarella. Técnico: Marco Giampolo.

Ficha técnica - Internazionale x Sampdoria

Campeonato Italiano

Local: Estádio Giuseppe Meazza, em Milão

Data/horário: 22 de maio de 2022, às 13h