Inglaterra resiste à reação francesa e fica com o terceiro lugar da Copa do Mundo

Saka marca três vezes, ingleses abrem larga vantagem no primeiro tempo e vencem por 6 a 4; decisão do Mundial será neste domingo entre Argentina e Espanha

A Inglaterra garantiu o terceiro lugar da Copa do Mundo ao vencer a França por 6 a 4, neste sábado, em Miami, numa partida de dois tempos completamente distintos. Dominante antes do intervalo, a seleção inglesa construiu uma vantagem de quatro gols e suportou a forte reação francesa na etapa final para garantir a saída honrosa na maior competição de seleções do mundo.

O jogo começou em ritmo acelerado. Logo aos dois minutos, Declan Rice aproveitou erro na saída de bola francesa, avançou com liberdade e acertou o canto de Maignan para abrir o placar. A Inglaterra manteve a pressão e ampliou aos 17, quando Konsa subiu mais alto que a defesa em cobrança de escanteio para fazer o segundo.

Sem conseguir reagir, a França viu Bukayo Saka assumir o protagonismo. Aos 36 minutos, o atacante aproveitou rebote dentro da área para marcar o terceiro. Já nos acréscimos da etapa inicial, recebeu lançamento, ganhou da marcação e bateu na saída de Maignan, fechando o primeiro tempo em 4 a 0 para os ingleses.

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A volta do intervalo, porém, trouxe uma França bem diferente. Logo aos dois minutos, Mbappé iniciou a reação ao concluir uma jogada construída por Upamecano e Olise. Aos oito, o camisa 10 voltou a participar ao servir Barcola, que diminuiu para 4 a 2. A pressão francesa continuou e, aos 20 minutos, Mbappé tabelou com Olise antes de marcar um belo gol de esquerda, recolocando a equipe na disputa.

Empurrada pela reação, a França diminuiu a diferença com dois gols de Mbappé e outro de Barcola, reduzindo a vantagem inglesa para apenas um gol. Quando o momento era favorável aos franceses, a Inglaterra voltou a ser letal. Após erro de Rabiot no campo de ataque, Bellingham arrancou em velocidade, driblou Lacroix, passou por Upamecano com um toque entre as pernas e marcou um golaço, ampliando para 5 a 3.

Nos acréscimos, Upamecano roubou a bola no campo ofensivo e encontrou Dembélé, que cortou Chalobah e bateu de pé esquerdo para diminuir novamente: 5 a 4. A seleção inglesa, porém, ainda teve tempo de marcar mais uma vez, com Bellingham, e fechar o placar em 6 a 4, garantindo a vitória e o terceiro lugar da Copa do Mundo.