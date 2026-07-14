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Espanha vence França e avança à final da Copa do Mundo de 2026

Seleção espanhola supera os franceses por 2 a 0, em Dallas, e agora espera o vencedor de Argentina x Inglaterra para disputar o título

O Liberal

14 de julho de 2026 às 18:14

( Foto: Reprodução / Site oficial da Fifa )

A Espanha está na final da Copa do Mundo de 2026. Nesta terça-feira, a equipe comandada por Luis de la Fuente derrotou a França por 2 a 0, em Dallas, e garantiu vaga na decisão do torneio, mantendo vivo o sonho do bicampeonato mundial.

A seleção espanhola dominou a partida do início ao fim e construiu a vitória com gols de Oyarzabal, em cobrança de pênalti, e Pedro Porro. O desempenho da equipe empolgou a torcida, que passou a gritar "olé" nos minutos finais em reconhecimento à superioridade apresentada em campo.

Espanha aguarda adversário da decisão

Com a classificação confirmada, a Espanha agora espera o vencedor do confronto entre Argentina e Inglaterra, que define o outro finalista da Copa do Mundo de 2026. A equipe de Luis de la Fuente chega à decisão após mais uma atuação consistente e segue na disputa pelo segundo título mundial de sua história.

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