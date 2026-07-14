Espanha vence França e avança à final da Copa do Mundo de 2026

Seleção espanhola supera os franceses por 2 a 0, em Dallas, e agora espera o vencedor de Argentina x Inglaterra para disputar o título

A Espanha está na final da Copa do Mundo de 2026. Nesta terça-feira, a equipe comandada por Luis de la Fuente derrotou a França por 2 a 0, em Dallas, e garantiu vaga na decisão do torneio, mantendo vivo o sonho do bicampeonato mundial.

A seleção espanhola dominou a partida do início ao fim e construiu a vitória com gols de Oyarzabal, em cobrança de pênalti, e Pedro Porro. O desempenho da equipe empolgou a torcida, que passou a gritar "olé" nos minutos finais em reconhecimento à superioridade apresentada em campo.

Espanha aguarda adversário da decisão