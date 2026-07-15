Argentina vira sobre a Inglaterra nos acréscimos e avança à final da Copa do Mundo

Seleção argentina marcou dois gols nos minutos finais e disputará o título contra a Espanha em busca do tetracampeonato

Argentina está na final da Copa do Mundo. A seleção sul-americana venceu a Inglaterra por 2 a 1, nesta quarta-feira (15), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos, e garantiu vaga na decisão da competição. Depois de sair atrás no placar, os argentinos buscaram a virada nos minutos finais com gols de Enzo Fernández e Lautaro Martínez.

Com a classificação, a Argentina disputará sua segunda final consecutiva de Copa do Mundo e enfrentará a Espanha na decisão. A seleção espanhola avançou após vencer a França por 2 a 0 e tentará conquistar o bicampeonato do torneio.

A final será realizada no próximo domingo (19), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Los Angeles. Já a Inglaterra enfrentará a França na disputa pelo terceiro lugar, marcada para sábado (18), às 18h, no Hard Rock Stadium, em Miami.

Como foi Argentina x Inglaterra pela Copa do Mundo

O primeiro tempo foi equilibrado e marcado por muitas faltas, com poucas oportunidades de gol. A primeira chance mais clara surgiu aos 33 minutos, quando John Stones cabeceou para fora após cruzamento de Declan Rice.

A Argentina respondeu aos 38 minutos, em chute de longa distância de Enzo Fernández, que não acertou o alvo. Antes do intervalo, Elliot Anderson recebeu cartão amarelo por falta em Lionel Messi. Pouco depois, Lisandro Martínez também foi advertido após interromper um contra-ataque com falta em Morgan Rogers.

Virada argentina nos minutos finais

Na volta do intervalo, a Argentina começou pressionando. Julián Álvarez obrigou Jordan Pickford a fazer duas boas defesas logo nos primeiros minutos.

Mesmo sob pressão, a Inglaterra abriu o placar aos 10 minutos do segundo tempo. Morgan Rogers cruzou para a área e Anthony Gordon apareceu na segunda trave para completar para as redes.

Em desvantagem, os argentinos intensificaram as investidas ofensivas. Aos 24 minutos, Nico González cabeceou firme após cruzamento de Messi, mas Pickford fez grande defesa. Pouco depois, Alexis Mac Allister acertou a trave em cabeçada.

Inglaterra x Argentina < > Tarso Sarraf / O Liberal

A reação foi confirmada aos 40 minutos. Após passe de Lionel Messi, Enzo Fernández finalizou de fora da área e empatou a partida. Já nos acréscimos, Messi voltou a participar da jogada ao cruzar para Lautaro Martínez, que marcou de cabeça e decretou a vitória por 2 a 1, garantindo a classificação da Argentina para a final da Copa do Mundo.

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