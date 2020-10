Independente goleia e festeja primeiro triunfo na Série D

Na abertura da sexta rodada do Brasileirão Série D, o Independente venceu a primeira na competição. O Galo Elétrico recebeu o Atlético-AC no estádio Navegantão, em Tucuruí, na tarde desta quarta-feira (14) e não tomou conhecimento do adversário: goleada por 4 a 1. Com a vitória, o permanece em último, com três pontos - um a menos que o vice-lanterna, o próprio Atlético-AC.

A tarde parecia que seria de novo pesadelo para o Independente. Isso porque aos 36 minutos, os visitantes abriram o placar com Jhon. A virada do Galo veio no segundo tempo. O técnico do time paraense, Carlos Rocha - que assumiu o lugar de Charles Guerreiro, que pediu demissão após a derrota para o Bragantino - realizou mudanças e surtiram efeito.

Logo aos dois do segundo tempo, Danrley empatou o jogo. Aos 12, a virada com gol de Joãozinho. Aos 24 e aos 27, Darnley marcou mais duas vezes e sacramentou a vitória da equipe tucuruiense, que volta à campo no domingo (18), às 18h, contra o VIlhenense-RO, em Vilhena (RO).

Na quinta-feira (15), o futebol paraense volta à entrar em campo na Quartona. O Bragantino visita o Galvez (AC), às 17h30, na Arena Acreana, em Rio Branco. A partida marca o encontro dos dois líderes grupo A-1. Ambos os times tem 10 pontos. O Braga está à frente pelos gols marcados (10 contra oito). Se vencer, o Tubarão se isola na liderança.